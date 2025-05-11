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Зеленський: Буду 15 травня в Туреччині, а українські сили реагуватимуть дзеркально

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 21:31
Зеленський: Буду 15 травня в Туреччині, а українські сили реагуватимуть дзеркально
Зеленський у зверненні 11 травня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії.

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Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово чула від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

"Побачимо", – прокоментував він ці обіцянки.

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Пряма мова: "І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

Передісторія:

  • Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
  • У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я. 
  • 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

ЗеленськийПутінТуреччинапереговори
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