Зеленський: Буду 15 травня в Туреччині, а українські сили реагуватимуть дзеркально

Президент Володимир Зеленський наголошує, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії.

Реклама:

Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово чула від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

"Побачимо", – прокоментував він ці обіцянки.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

Передісторія: