Ожидание "перемирия": россияне запустили ударные БпЛА с севера

Несмотря на требования "коалиции решительных" и Украины о прекращении огня на 30 дней с 12 мая, российские войска в конце суток 11 мая запустили ударные БпЛА с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.

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Впоследствии появилось предупреждение об ударных БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.

В 23:29 на Полтавщине была объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

В 23:47 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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В 00:20 12 мая Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БПЛА. Они сообщили о российских БПЛА на востоке и юге Черниговщины, на западе и в центральной части Сумщины, на севере Полтавщины, на востоке Запорожской области и центральной части Днепропетровщины.

В 00:26 стало известно, что новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины из Курщины РФ.

Позже Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Броваров/Киева, а также об угрозе ударных беспилотников для Донецкой, Кировоградской, Харьковской областей.

Дословно Воздушные силы в 1:00:

"БпЛА на востоке и юге Черниговщины, курс – западный/южный/юго-западный;

БПЛА на западе Сумщины, курс – западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

БПЛА на востоке Запорожской области, курс – северо-западный/западный;

БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – западный;

БПЛА на западе Киевщины, курс – западный;

БпЛА на севере Черкасской области, курс – западный".

Детали: В 1:10 стало известно о новых группах вражеских ударных БПЛА, которые заходят в воздушное пространство на востоке Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный.

Воздушные силы сообщили об угрозе БпЛА для Херсонской области.

В 1:51 стало известно о вражеских БПЛА на Черниговщине, в Запорожской области, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Винницкой и Житомирской областях.

Предыстория: