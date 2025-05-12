Ожидание "перемирия": россияне запустили ударные БпЛА с севера
Несмотря на требования "коалиции решительных" и Украины о прекращении огня на 30 дней с 12 мая, российские войска в конце суток 11 мая запустили ударные БпЛА с северного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили о вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/юго-восточный.
Впоследствии появилось предупреждение об ударных БпЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный.
В 23:29 на Полтавщине была объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
В 23:47 тревогу из-за ударных БпЛА объявили также в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В 00:20 12 мая Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БПЛА. Они сообщили о российских БПЛА на востоке и юге Черниговщины, на западе и в центральной части Сумщины, на севере Полтавщины, на востоке Запорожской области и центральной части Днепропетровщины.
В 00:26 стало известно, что новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины из Курщины РФ.
Позже Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Броваров/Киева, а также об угрозе ударных беспилотников для Донецкой, Кировоградской, Харьковской областей.
Дословно Воздушные силы в 1:00:
"БпЛА на востоке и юге Черниговщины, курс – западный/южный/юго-западный;
БПЛА на западе Сумщины, курс – западный;
БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.
БПЛА на востоке Запорожской области, курс – северо-западный/западный;
БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс – западный;
БПЛА на западе Киевщины, курс – западный;
БпЛА на севере Черкасской области, курс – западный".
Детали: В 1:10 стало известно о новых группах вражеских ударных БПЛА, которые заходят в воздушное пространство на востоке Харьковщины с ВОТ Луганщины, курс – западный.
Воздушные силы сообщили об угрозе БпЛА для Херсонской области.
В 1:51 стало известно о вражеских БПЛА на Черниговщине, в Запорожской области, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Винницкой и Житомирской областях.
Предыстория:
- Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
- Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая. Позже он добавил, что украинские силы будут реагировать зеркально на прекращение или продолжение огня Россией с 12 мая.