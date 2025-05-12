Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському – пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури
Понеділок, 12 травня 2025, 09:17
Окупаційні війська атакували місто Білгород-Дністровський Одеської області вранці 12 травня внаслідок чого пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури.
Джерело: Білгород-Дністровська міська рада в Facebook
Дослівно міськрада: "Вранці 12 травня ворог атакував місто Білгород-Дністровський. Внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки".
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Деталі: Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару.
"Створено оперативний штаб реагування, який розміщується на першому поверсі будівлі міської ради за адресою: вул. Михайлівська, 56. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", – підсумували у міськраді.
Передісторія:
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- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 12 травня російські загарбникики атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 55 дронів, ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- Президент Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.