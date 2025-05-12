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Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському – пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури

Ірина БалачукПонеділок, 12 травня 2025, 09:17
Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському – пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Окупаційні війська атакували місто Білгород-Дністровський Одеської області вранці 12 травня внаслідок чого пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури.

Джерело: Білгород-Дністровська міська рада в Facebook

Дослівно міськрада: "Вранці 12 травня ворог атакував місто Білгород-Дністровський. Внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки".

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Деталі: Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

"Створено оперативний штаб реагування, який розміщується на першому поверсі будівлі міської ради за адресою: вул. Михайлівська, 56. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється", – підсумували у міськраді.

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