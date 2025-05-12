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Россияне ударили по Белгород-Днестровскому – повредили объекты гражданской инфраструктуры

Ирина БалачукПонедельник, 12 мая 2025, 09:17
Россияне ударили по Белгород-Днестровскому – повредили объекты гражданской инфраструктуры
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Оккупационные войска атаковали город Белгород-Днестровский Одесской области утром 12 мая в результате чего повреждены ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Источник: Белгород-Днестровский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "Утром 12 мая враг атаковал город Белгород-Днестровский. В результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома".

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Детали: Сообщается, что сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара.

"Создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – подытожили в горсовете.

Предыстория:

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  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 мая российские захватчики атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 55 дронов, еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).
  • В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии. 
  • Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

Одесская областьвойна
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