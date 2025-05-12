Россияне ударили по Белгород-Днестровскому – повредили объекты гражданской инфраструктуры

Оккупационные войска атаковали город Белгород-Днестровский Одесской области утром 12 мая в результате чего повреждены ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Источник: Белгород-Днестровский городской совет в Facebook

Дословно горсовет: "Утром 12 мая враг атаковал город Белгород-Днестровский. В результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома".

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Детали: Сообщается, что сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара.

"Создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – подытожили в горсовете.

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