Россияне ударили по Белгород-Днестровскому – повредили объекты гражданской инфраструктуры
Понедельник, 12 мая 2025, 09:17
Оккупационные войска атаковали город Белгород-Днестровский Одесской области утром 12 мая в результате чего повреждены ряд объектов гражданской инфраструктуры.
Источник: Белгород-Днестровский городской совет в Facebook
Дословно горсовет: "Утром 12 мая враг атаковал город Белгород-Днестровский. В результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома".
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Детали: Сообщается, что сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара.
"Создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – подытожили в горсовете.
Предыстория:
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- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 мая российские захватчики атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 55 дронов, еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).
- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии.
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.