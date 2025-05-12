Зеленський уперше поговорив з новим Папою Римським та запросив його до України

Президент Володимир Зеленський провів першу розмову із Папою Римським Левом XIV, обговорив ситуацію щодо припинення вогню та переговорів з РФ, а також запросив Понтифіка до Укрраїни.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених".

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Деталі: За словами президента, також розмова торкалась, тисяч депортованих Росією українських дітей - Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин.

"Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії", - повідомив президент.

Крім того, Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну. "Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей", - зазначив президент.

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Також сторони домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

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