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Зеленский впервые поговорил с новым Папой Римским и пригласил его в Украину

Станислав ПогориловПонедельник, 12 мая 2025, 12:25
Зеленский впервые поговорил с новым Папой Римским и пригласил его в Украину
владимир зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудил ситуацию с прекращением огня и переговоров с РФ, а также пригласил Понтифика в Украину.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных".

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Детали: По словам президента, также разговор касался тысяч депортированных Россией украинских детей - Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям.

"Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, что мы неоднократно подчеркивали. Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России", - сообщил президент.

Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину. "Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", - отметил президент.

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Также стороны договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.

Предыстория:

  • 8 мая новым Папой Римским был избран 69-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево, который взял себе имя Лев XIV.
    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на его поддержку в достижении справедливого мира.
  • В воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к "искреннему и прочному миру" в Украине и немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа с одновременным освобождением заложников.

ЗеленскийПапа Римскийроссийско-украинская война
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