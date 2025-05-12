Зеленский впервые поговорил с новым Папой Римским и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудил ситуацию с прекращением огня и переговоров с РФ, а также пригласил Понтифика в Украину.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: Говорил с Папой Римским Львом XIV. Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных".

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Детали: По словам президента, также разговор касался тысяч депортированных Россией украинских детей - Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям.

"Проинформировал о договоренности Украины и наших партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, что мы неоднократно подчеркивали. Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем соответствующих шагов со стороны России", - сообщил президент.

Кроме того, Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину. "Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", - отметил президент.

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Также стороны договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.

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