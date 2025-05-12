Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 12 травня повідомив про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зустрічі з РФ у четвер.

Джерело: Зеленський у Telegram, директорат з питань комунікацій президента Туреччини

Пряма мова: "Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню".

Реклама:

Деталі: Зеленський також додав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Вони з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир.

Водночас у директораті з питань комунікацій президента Туреччини заявили, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

РЕКЛАМА:

Також турецький лідер наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню для початку "мирних переговорів" і додав, що "не можна втрачати відкрите вікно можливостей".

Що передувало: