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Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 травня 2025, 20:08
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 12 травня повідомив про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зустрічі з РФ у четвер.

Джерело: Зеленський у Telegram, директорат з питань комунікацій президента Туреччини 

Пряма мова: "Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню".

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Деталі: Зеленський також додав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Вони з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир.

Водночас у директораті з питань комунікацій президента Туреччини заявили, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

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Також турецький лідер наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню для початку "мирних переговорів" і додав, що "не можна втрачати відкрите вікно можливостей".

Що передувало

  • Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
  • Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
  • Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
  • Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.
  • Зеленський написав, що для України важливо, аби Трамп відвідав зустріч.

ТуреччинапереговоримирЕрдоган
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