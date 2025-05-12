Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський 12 травня повідомив про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо зустрічі з РФ у четвер.
Джерело: Зеленський у Telegram, директорат з питань комунікацій президента Туреччини
Пряма мова: "Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню".
Деталі: Зеленський також додав, що потрібно, аби партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.
Вони з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб був мир.
Водночас у директораті з питань комунікацій президента Туреччини заявили, що Ердоган у розмові назвав "надзвичайно важливим" відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.
Також турецький лідер наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню для початку "мирних переговорів" і додав, що "не можна втрачати відкрите вікно можливостей".
Що передувало:
- Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
- Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
- Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.
- Зеленський написав, що для України важливо, аби Трамп відвідав зустріч.