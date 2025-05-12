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Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 20:08
Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая сообщил о разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече с РФ в четверг.

Источник: Зеленский в Telegram, директорат по коммуникациям президента Турции

Прямая речь: "Разговаривал с Президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня".

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Детали: Зеленский также добавил, что нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

Они с Эрдоганом договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы был мир.

В то же время в директорате по вопросам коммуникаций президента Турции заявили, что Эрдоган в разговоре назвал "чрезвычайно важным" возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

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Также турецкий лидер подчеркнул необходимость всеобъемлющего прекращения огня для начала "мирных переговоров" и добавил, что "нельзя терять открытое окно возможностей".

Что предшествовало

  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
  • Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно.
  • Зеленский написал, что для Украины важно, чтобы Трамп посетил встречу.

ТурцияпереговорымирЭрдоган
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