Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая сообщил о разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о встрече с РФ в четверг.

Источник: Зеленский в Telegram, директорат по коммуникациям президента Турции

Прямая речь: "Разговаривал с Президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня".

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Детали: Зеленский также добавил, что нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

Они с Эрдоганом договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы был мир.

В то же время в директорате по вопросам коммуникаций президента Турции заявили, что Эрдоган в разговоре назвал "чрезвычайно важным" возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

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Также турецкий лидер подчеркнул необходимость всеобъемлющего прекращения огня для начала "мирных переговоров" и добавил, что "нельзя терять открытое окно возможностей".

Что предшествовало: