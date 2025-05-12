Російські обстріли продовжуються, Москва мовчить щодо пропозиції зустрічі – Зеленський
Понеділок, 12 травня 2025, 21:22
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли та штурми продовжуються на тлі планування зустрічі української та російської сторін в Туреччині 15 травня.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються.
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Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства".
Що передувало:
- Глава Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
- Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
- Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
- Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.
- Зеленський написав, що для України важливо, аби Трамп відвідав зустріч.