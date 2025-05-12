Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські обстріли продовжуються, Москва мовчить щодо пропозиції зустрічі – Зеленський

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 травня 2025, 21:22
Російські обстріли продовжуються, Москва мовчить щодо пропозиції зустрічі – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото - getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли та штурми продовжуються на тлі планування зустрічі української та російської сторін в Туреччині 15 травня.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються.

Реклама:

Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства".

Що передувало:

  • Глава Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
  • Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
  • Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
  • Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.
  • Зеленський написав, що для України важливо, аби Трамп відвідав зустріч.

переговоримирросійсько-українська війнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 133 зіткнення
Слідство.Інфо: Комарницький з дружиною в 2016-2018 роках продали в Києві 110 квартир
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива
Усі новини...
переговори
Зеленський обговорив з Ердоганом деталі зустрічі з РФ у Туреччині
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині
Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива
Останні новини
03:08
Військові показали, як працює український вогнемет РПВ-16 для ближнього бою
02:40
Кубілюс: Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ
02:01
Зеленський вивів генерала Гаврилюка зі складу Ставки головнокомандувача
01:37
Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном після "повного перезавантаження відносин"
01:28
"Шахтар" – "Динамо". Де та коли дивитись фінал Кубку України з футболу
01:04
Трамп: Євросоюз "гірший за Китай"
00:55
Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState
00:13
Хто такий Йозеф Рот і чому його твори важливі: інтерв'ю
00:09
Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит
23:59
Швейцарія несподівано розгромила США, Швеція здолала Фінляндію на чемпіонаті світу з хокею
Усі новини...
Реклама:
Реклама: