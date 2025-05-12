Російські обстріли продовжуються, Москва мовчить щодо пропозиції зустрічі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли та штурми продовжуються на тлі планування зустрічі української та російської сторін в Туреччині 15 травня.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються.

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Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства".

Що передувало: