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Российские обстрелы продолжаются, Москва молчит о предложении встречи – Зеленский

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 21:22
Российские обстрелы продолжаются, Москва молчит о предложении встречи – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото - getty images

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы и штурмы продолжаются на фоне планирования встречи украинской и российской сторон в Турции 15 мая.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются.

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Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства".

Что предшествовало

  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
  • Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными и заявил, что может прилететь туда, если это будет полезно.
  • Зеленский написал, что для Украины важно, чтобы Трамп посетил встречу.

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