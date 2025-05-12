Российские обстрелы продолжаются, Москва молчит о предложении встречи – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы и штурмы продолжаются на фоне планирования встречи украинской и российской сторон в Турции 15 мая.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются.

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Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства".

Что предшествовало: