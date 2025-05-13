Уиткофф: Трамп выдвинул ультиматум Украине и России относительно мирных переговоров

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп выдвинул ультиматум Украине и России о необходимости достичь прогресса в переговорах, иначе Соединенные Штаты выйдут из процесса мирного урегулирования по прекращению войны.

Источник: портал Breitbart News

Прямая речь Виткоффа: "Президент (Трамп - ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам (Украине и России - ред.), что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта (войны - ред.), что бы это ни означало, и просто не участвовать".

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Детали: Он отметил, что это не война Соединенных Штатов, но США хотят помочь прекратить ее. "Это происходит из-за прекращения огня - все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы это можем", - сказал он.

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