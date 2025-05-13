Уиткофф: Трамп выдвинул ультиматум Украине и России относительно мирных переговоров
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп выдвинул ультиматум Украине и России о необходимости достичь прогресса в переговорах, иначе Соединенные Штаты выйдут из процесса мирного урегулирования по прекращению войны.
Источник: портал Breitbart News
Прямая речь Виткоффа: "Президент (Трамп - ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам (Украине и России - ред.), что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта (войны - ред.), что бы это ни означало, и просто не участвовать".
Детали: Он отметил, что это не война Соединенных Штатов, но США хотят помочь прекратить ее. "Это происходит из-за прекращения огня - все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы это можем", - сказал он.
Предыстория:
- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.