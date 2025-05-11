Сибіга про пропозицію Зеленського: Малоймовірно, що РФ має хоч крихту такої сміливості
Неділя, 11 травня 2025, 20:50
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сумнівається, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як президент Володимир Зеленський, який запропонував правителю РФ Володимиру Путіну особисту зустріч у Туреччині.
Джерело: Сибіга у соцмережі Х
Деталі: Міністр поширив пост Зеленського про готовність зустрітися з Путіним і про очікування перемир'я.
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Пряма мова Сибіги: "Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
Передісторія:
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- Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.