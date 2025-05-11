Сибіга про пропозицію Зеленського: Малоймовірно, що РФ має хоч крихту такої сміливості

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сумнівається, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як президент Володимир Зеленський, який запропонував правителю РФ Володимиру Путіну особисту зустріч у Туреччині.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х

Деталі: Міністр поширив пост Зеленського про готовність зустрітися з Путіним і про очікування перемир'я.

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Пряма мова Сибіги: "Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

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