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Сибіга про пропозицію Зеленського: Малоймовірно, що РФ має хоч крихту такої сміливості

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 20:50
Сибіга про пропозицію Зеленського: Малоймовірно, що РФ має хоч крихту такої сміливості
Андрій Сибіга, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сумнівається, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як президент Володимир Зеленський, який запропонував правителю РФ Володимиру Путіну особисту зустріч у Туреччині.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х

Деталі: Міністр поширив пост Зеленського про готовність зустрітися з Путіним і про очікування перемир'я.

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Пряма мова Сибіги: "Це те, що робить справжній лідер. Він не ховається ні за ким і ні за чим. Малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

Передісторія:

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  • Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
  • У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я. 
  • 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

Сибіга АндрійПутінЗеленськийпереговори
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