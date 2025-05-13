У Трампа назвали три основні теми на можливих переговорах між Україною і РФ

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що основними темами переговорів між Україною і Росією повинні стати питання українських територій, статусу Запорізької АЕС та доступу України до важливих водних шляхів.

Джерело: портал Breitbart News

Пряма мова Віткоффа: "Я думаю, що головні питання тут — це регіони, атомна станція (ЗАЕС – ред.), те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану".

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Деталі: Він вважає, що якщо сторони зберуться за столом переговорів, можна буде знайти компроміси. "Ми звузимо кола питань між ними (Україною та РФ – ред.), а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем", - сказав Віткофф.

Посланець президента США конкретизував, що наразі в Україні є близько п'яти регіонів, які є "предметом суперечок" між двома сторонами — два "під сильним контролем Росії" та три під "змішаним контролем". Він також сказав, що ЗАЕС є "своєрідною перлиною" і наразі є "важливою частиною цієї дискусії". Крім того, важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з'єднання із Середземним морем.

Також Віткофф вважає, що без схвалення правителя РФ Володимира Путіна мирної угоди не буде. "Я розмовляв з обома — з обома сторонами — бо як можна брати участь у посередництві чи розробці рішень, якщо не розмовляти з усіма", — сказав Віткофф.

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"Я розмовляв з Андрієм Єрмаком, я розмовляв з президентом Зеленським, я розмовляв з їхнім міністром оборони паном Умєровим. У нас справді добрі — у нас позитивні дискусії, позитивні стосунки. Я розмовляв з усіма радниками з національної безпеки, які беруть участь у цьому, з Англії, Франції, Німеччини, Італії. І я розмовляв з президентом (правителем РФ – ред.) Путіним. Угоди не буде без схвалення… Путіна. Він є лідером Російської Федерації, тому ідея не розмовляти з… Путіним — це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Нам потрібно розмовляти з усіма", - сказав він.

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