У Трампа назвали три основные темы на возможных переговорах между Украиной и РФ

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что основными темами переговоров между Украиной и Россией должны стать вопросы украинских территорий, статуса Запорожской АЭС и доступа Украины к важным водным путям.

Источник: портал Breitbart News

Прямая речь Уиткоффа: "Я думаю, что главные вопросы здесь - это регионы, атомная станция (ЗАЭС - ред.), то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану".

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Детали: Он считает, что если стороны соберутся за столом переговоров, можно будет найти компромиссы. "Мы сузим круг вопросов между ними (Украиной и РФ - ред.), а потом найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - сказал Уиткофф.

Посланник президента США конкретизировал, что сейчас в Украине есть около пяти регионов, которые являются "предметом споров" между двумя сторонами - два "под сильным контролем" России и три под "смешанным контролем". Он также сказал, что ЗАЭС является "своеобразной жемчужиной" и сейчас является "важной частью этой дискуссии". Кроме того, важны также водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем.

Также Уиткофф считает, что без одобрения правителя РФ Владимира Путина мирного соглашения не будет. "Я разговаривал с обеими - с обеими сторонами - потому что как можно участвовать в посредничестве или разработке решений, если не разговаривать со всеми", - сказал Уиткофф.

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"Я разговаривал с Андреем Ермаком, я разговаривал с президентом Зеленским, я разговаривал с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно хорошие - у нас позитивные дискуссии, позитивные отношения. Я разговаривал со всеми советниками по национальной безопасности, которые участвуют в этом, из Англии, Франции, Германии, Италии. И я разговаривал с президентом (правителем РФ - ред.) Путиным. Соглашения не будет без одобрения... Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с... Путиным - это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно разговаривать со всеми", - сказал он.

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