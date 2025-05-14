Кім Чен Ин подивився на тренування своєї армії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав тактичні навчання підрозділів спеціальних операцій армії КНДР. За його словами, у сучасній війні існує мозкова битва командирів, тому потрібно, щоб вони були більш самостійні та ініціативні.

Джерело: Корейське центральне інформаційне агентство

Дослівно: "13 травня відбулися комплексні тактичні навчання підрозділів спеціальних операцій з подолання нормативу батальйону багатоборства, змагання серед підрозділів сухопутних військ і показове навчання з вогневої взаємодії відповідно до навчальної методології".

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Деталі: Повідомляється, що до навчального центру прибув Кім Чен Ин, який "ознайомився з методикою тактичної підготовки кожного роду військ".

Також Кім Чен Ин зі спостережного пункту спостерігав за "різними методами тактичної підготовки з командним складом армії".

Повідомляється, що "увагу учасників привернули різноманітні тактичні вправи підрозділів спеціальних операцій на прорив стандартів багатоцільового батальйону та змагання підрозділів сухопутних військ".

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Кім Чен Ин заявив, що "в даний час існує багато фронтів", на яких діють "революційні збройні сили" КНДР, але "найважливіший фронт - антиімперіалістичний класовий фронт, а найбільш життєво важливе завдання - завершення підготовки до війни".

Він також наголосив на поліпшенні якості військового навчання та підготовці і зміцненні лав інструкторів.

За його словами, сучасна війна є протистоянням військових кадрів, мозковою битвою командирів, і для "надійного збереження та зміцнення якісної переваги нашої армії слід організувати всі бойові навчання на основі принципу підвищення провідної ролі, самостійності та ініціативності командирів".

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