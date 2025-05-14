Кім Чен Ин подивився на тренування своєї армії
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав тактичні навчання підрозділів спеціальних операцій армії КНДР. За його словами, у сучасній війні існує мозкова битва командирів, тому потрібно, щоб вони були більш самостійні та ініціативні.
Джерело: Корейське центральне інформаційне агентство
Дослівно: "13 травня відбулися комплексні тактичні навчання підрозділів спеціальних операцій з подолання нормативу батальйону багатоборства, змагання серед підрозділів сухопутних військ і показове навчання з вогневої взаємодії відповідно до навчальної методології".
Деталі: Повідомляється, що до навчального центру прибув Кім Чен Ин, який "ознайомився з методикою тактичної підготовки кожного роду військ".
Також Кім Чен Ин зі спостережного пункту спостерігав за "різними методами тактичної підготовки з командним складом армії".
Повідомляється, що "увагу учасників привернули різноманітні тактичні вправи підрозділів спеціальних операцій на прорив стандартів багатоцільового батальйону та змагання підрозділів сухопутних військ".
Кім Чен Ин заявив, що "в даний час існує багато фронтів", на яких діють "революційні збройні сили" КНДР, але "найважливіший фронт - антиімперіалістичний класовий фронт, а найбільш життєво важливе завдання - завершення підготовки до війни".
Він також наголосив на поліпшенні якості військового навчання та підготовці і зміцненні лав інструкторів.
За його словами, сучасна війна є протистоянням військових кадрів, мозковою битвою командирів, і для "надійного збереження та зміцнення якісної переваги нашої армії слід організувати всі бойові навчання на основі принципу підвищення провідної ролі, самостійності та ініціативності командирів".
Нагадаємо:
- Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є "законною" та "обгрунтованою", назвавши це виявом суверенного права на підтримку "братнього народу".
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку проведення Курської операції Росія втратила в операційній зоні угруповання військ "Курськ" понад 62 тисячі осіб, також було знешкоджено понад 4,5 тисячі військових КНДР.
- У звіті аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) йдеться, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня російські загарбники вдарили по цивільному населенню столиці України північнокорейською балістичною ракетою, у результаті чого загинули 12 мирних людей, ще 90 отримали поранення.
- Агентство Reuters з посиланням на два високопоставлених українських джерела раніше повідомляло, що Північнокорейські ракети, випущені РФ по Україні, з грудня стали точнішими, ймовірно, через те, що КНДР використовує війну для вдосконалення своєї зброї.