Ким Чен Ын посмотрел на тренировку своей армии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тактические учения подразделений специальных операций армии КНДР. По его словам, в современной войне существует мозговое сражение командиров, поэтому нужно, чтобы они были более самостоятельны и инициативны.

Источник: Корейское центральное информационное агентство

Дословно: "13 мая состоялись комплексные тактические учения подразделений специальных операций по преодолению норматива батальона многоборья, соревнования среди подразделений сухопутных войск и показательное обучение по огневому взаимодействию в соответствии с учебной методологией".

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Детали: Сообщается, что в учебный центр прибыл Ким Чен Ын, который "знакомился с методикой тактической подготовки каждого рода войск".

Также Ким Чен Ын из наблюдательного пункта наблюдал за "разными методами тактической подготовки с командным составом армии".

Сообщается, что "внимание участников привлекло разнообразные тактические упражнения подразделений специальных операций на прорыв стандартов многоцелевого батальона и соревнования подразделений сухопутных войск".

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Ким Чен Ын заявил, что "в настоящее время существует много фронтов", на которых действуют "революционные вооруженные силы" КНДР, но "важнейший фронт – антиимпериалистический классовый фронт, а наиболее жизненно важная задача – завершение подготовки к войне".

Он также отметил улучшение качества военного обучения и подготовку и укрепление рядов инструкторов.

По его словам, современная война является противостоянием военных кадров, мозговой битвой командиров, и для "надежного сохранения и укрепления качественного превосходства нашей армии следует организовать все боевые учения на основе принципа повышения ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров".

Напомним: