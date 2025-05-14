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Ким Чен Ын посмотрел на тренировку своей армии

Алена МазуренкоСреда, 14 мая 2025, 05:37
Ким Чен Ын посмотрел на тренировку своей армии
Фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тактические учения подразделений специальных операций армии КНДР. По его словам, в современной войне существует мозговое сражение командиров, поэтому нужно, чтобы они были более самостоятельны и инициативны.

Источник: Корейское центральное информационное агентство

Дословно: "13 мая состоялись комплексные тактические учения подразделений специальных операций по преодолению норматива батальона многоборья, соревнования среди подразделений сухопутных войск и показательное обучение по огневому взаимодействию в соответствии с учебной методологией".

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Детали: Сообщается, что в учебный центр прибыл Ким Чен Ын, который "знакомился с методикой тактической подготовки каждого рода войск".

Также Ким Чен Ын из наблюдательного пункта наблюдал за "разными методами тактической подготовки с командным составом армии".

Сообщается, что "внимание участников привлекло разнообразные тактические упражнения подразделений специальных операций на прорыв стандартов многоцелевого батальона и соревнования подразделений сухопутных войск".

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Ким Чен Ын заявил, что "в настоящее время существует много фронтов", на которых действуют "революционные вооруженные силы" КНДР, но "важнейший фронт – антиимпериалистический классовый фронт, а наиболее жизненно важная задача – завершение подготовки к войне".

Он также отметил улучшение качества военного обучения и подготовку и укрепление рядов инструкторов.

По его словам, современная война является противостоянием военных кадров, мозговой битвой командиров, и для "надежного сохранения и укрепления качественного превосходства нашей армии следует организовать все боевые учения на основе принципа повышения ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров".

Напомним:

  • Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. 
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
  • В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля российские захватчики ударили по гражданскому населению столицы Украины северокорейской баллистической ракетой, в результате чего погибли 12 мирных людей, еще 90 получили ранения.
  • Агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника ранее сообщало, что северокорейские ракеты, выпущенные РФ по Украине, с декабря стали более точными, вероятно, из-за того, что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.

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