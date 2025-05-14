Ким Чен Ын посмотрел на тренировку своей армии
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тактические учения подразделений специальных операций армии КНДР. По его словам, в современной войне существует мозговое сражение командиров, поэтому нужно, чтобы они были более самостоятельны и инициативны.
Источник: Корейское центральное информационное агентство
Дословно: "13 мая состоялись комплексные тактические учения подразделений специальных операций по преодолению норматива батальона многоборья, соревнования среди подразделений сухопутных войск и показательное обучение по огневому взаимодействию в соответствии с учебной методологией".
Детали: Сообщается, что в учебный центр прибыл Ким Чен Ын, который "знакомился с методикой тактической подготовки каждого рода войск".
Также Ким Чен Ын из наблюдательного пункта наблюдал за "разными методами тактической подготовки с командным составом армии".
Сообщается, что "внимание участников привлекло разнообразные тактические упражнения подразделений специальных операций на прорыв стандартов многоцелевого батальона и соревнования подразделений сухопутных войск".
Ким Чен Ын заявил, что "в настоящее время существует много фронтов", на которых действуют "революционные вооруженные силы" КНДР, но "важнейший фронт – антиимпериалистический классовый фронт, а наиболее жизненно важная задача – завершение подготовки к войне".
Он также отметил улучшение качества военного обучения и подготовку и укрепление рядов инструкторов.
По его словам, современная война является противостоянием военных кадров, мозговой битвой командиров, и для "надежного сохранения и укрепления качественного превосходства нашей армии следует организовать все боевые учения на основе принципа повышения ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров".
Напомним:
- Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала проведения Курской операции Россия потеряла в операционной зоне группировки войск "Курск" более 62 тысяч человек, также было обезврежено более 4,5 тысячи военных КНДР.
- В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что 24 апреля российские захватчики ударили по гражданскому населению столицы Украины северокорейской баллистической ракетой, в результате чего погибли 12 мирных людей, еще 90 получили ранения.
- Агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника ранее сообщало, что северокорейские ракеты, выпущенные РФ по Украине, с декабря стали более точными, вероятно, из-за того, что КНДР использует войну для совершенствования своего оружия.