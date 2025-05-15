Стало відомо, хто поїхав до Туреччини від України – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський перебуватиме в Туреччині з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступниками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Суспільне

Деталі: За даними співрозмовника мовника, який обізнаний з ходом перебування президента у Туреччині, зокрема, у складі делегації будуть заступники Єрмака Ігор Жовква та Ігор Брусило.

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Водночас наразі невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.

15 травня в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Що було раніше: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уже зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу. Також Сибіга провів зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Польщі та Франції.

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