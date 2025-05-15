Стало відомо, хто поїхав до Туреччини від України – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський перебуватиме в Туреччині з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступниками.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Суспільне
Деталі: За даними співрозмовника мовника, який обізнаний з ходом перебування президента у Туреччині, зокрема, у складі делегації будуть заступники Єрмака Ігор Жовква та Ігор Брусило.
Водночас наразі невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.
15 травня в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Що було раніше: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уже зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу. Також Сибіга провів зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Польщі та Франції.
Передісторія:
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
- Президент Володимир Зеленський 15 травня повинен зустрітися в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Стамбул у п’ятницю, 16 травня, для переговорів про російсько-українську війну.