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Стало відомо, хто поїхав до Туреччини від України – ЗМІ

Ірина Балачук, Уляна КричковськаЧетвер, 15 травня 2025, 12:00
Стало відомо, хто поїхав до Туреччини від України – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський перебуватиме в Туреччині з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступниками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Суспільне 

Деталі: За даними співрозмовника мовника, який обізнаний з ходом перебування президента у Туреччині, зокрема, у складі делегації будуть заступники Єрмака Ігор Жовква та Ігор Брусило.

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Водночас наразі невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.

15 травня в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Що було раніше: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уже зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу. Також Сибіга провів зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Польщі та Франції.

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Передісторія:

  • Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. 
  • Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
  • Президент Володимир Зеленський 15 травня повинен зустрітися в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Стамбул у п’ятницю, 16 травня, для переговорів про російсько-українську війну.

ЗеленськийСибіга АндрійТуреччина
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