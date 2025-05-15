Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Рубіо і сенатором Гремом
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу.
Джерело: Сибіга у мережі Х
Пряма мова: "Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.
Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами".
Деталі: У дописі Сибіга зазначив, що підтвердив "тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь".
Він підтвердив готовність "нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином".
Пряма мова: "Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну".
Нагадаємо: Сибіга у понеділок обговорив з главами МЗС найбільших європейських держав "рішучі кроки" щодо Росії, зокрема нові санкції.
Що передувало:
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.
- Також Зеленський повідомляв, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
- Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
- Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня.