Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Рубіо і сенатором Гремом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу.

Джерело: Сибіга у мережі Х

Пряма мова: "Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

Реклама:

Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами".

Деталі: У дописі Сибіга зазначив, що підтвердив "тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь".

Він підтвердив готовність "нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином".

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну".

Нагадаємо: Сибіга у понеділок обговорив з главами МЗС найбільших європейських держав "рішучі кроки" щодо Росії, зокрема нові санкції.

Що передувало: