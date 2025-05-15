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Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Рубіо і сенатором Гремом

Ольга Глущенко Четвер, 15 травня 2025, 00:52
Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Рубіо і сенатором Гремом
фото із соцмереж Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом для обговорення мирних зусиль і координації позицій з цього приводу.

Джерело: Сибіга у мережі Х

Пряма мова: "Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

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Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами".

Деталі: У дописі Сибіга зазначив, що підтвердив "тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь".

Він підтвердив готовність "нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином".

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Пряма мова: "Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну".

Нагадаємо: Сибіга у понеділок обговорив з главами МЗС найбільших європейських держав "рішучі кроки" щодо Росії, зокрема нові санкції.

Що передувало: 

  • Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.
  • Також Зеленський повідомляв, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
  • Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
  • Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня.

МЗССШАпереговори
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