Стало известно, кто поехал в Турцию от Украины – СМИ
Президент Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Суспільне
Детали: По данным собеседника вещателя, который знаком с ходом пребывания президента в Турции, в частности, в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило.
В то же время пока неизвестно, будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
15 мая в Анкаре у Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Что было раньше: Министр иностранных дел Андрей Сибига уже встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций по этому поводу. Также Сибига провел встречу со своими коллегами из Германии, Польши и Франции.
Предыстория:
- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
- Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.