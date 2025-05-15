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Стало известно, кто поехал в Турцию от Украины – СМИ

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяЧетверг, 15 мая 2025, 12:00

Президент Владимир Зеленский будет находиться в Турции с министром иностранных дел Андреем Сибигой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Суспільне  

Детали: По данным собеседника вещателя, который знаком с ходом пребывания президента в Турции, в частности, в составе делегации будут заместители Ермака Игорь Жовква и Игорь Брусило.

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В то же время пока неизвестно, будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

15 мая в Анкаре у Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что было раньше: Министр иностранных дел Андрей Сибига уже встретился в Анталии с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом для обсуждения мирных усилий и координации позиций по этому поводу. Также Сибига провел встречу со своими коллегами из Германии, Польши и Франции.

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Предыстория:

  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
  • Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.

ЗеленскийСибига АндрейТурция
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