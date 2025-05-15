Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Четвер, 15 травня 2025, 20:26
Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.
Джерело: співрозмовники "Української правди", "Суспільне"
Деталі: За даними УП, переговори делегацій розпочнуться у п'ятницю, на четвер ніяких зустрічей не заплановано.
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Також у Стамбулі очікують держсекретаря США Марко Рубіо та посланця американського президента Стіва Віткоффа.
Джерела "Суспільного" повідомляють, що президент України Володимир Зеленський залишив Туреччину та вирушив в Албанію, 16 травня там стартує Саміт європейської політичної спільноти.
Тим часом українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, пізно ввечері у четвер прибуде до Стамбула для переговорів із Росією.
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Передісторія:
- Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
- Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
- Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.
- Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.