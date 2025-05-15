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Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело

Роман Кравець, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 травня 2025, 20:26
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
фото - getty images

Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.

Джерело: співрозмовники "Української правди", "Суспільне"

Деталі: За даними УП, переговори делегацій розпочнуться у п'ятницю, на четвер ніяких зустрічей не заплановано. 

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Також у Стамбулі очікують держсекретаря США Марко Рубіо та посланця американського президента Стіва Віткоффа. 

Джерела "Суспільного" повідомляють, що президент України Володимир Зеленський залишив Туреччину та вирушив в Албанію, 16 травня там стартує Саміт європейської політичної спільноти.

Тим часом українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, пізно ввечері у четвер прибуде до Стамбула для переговорів із Росією. 

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Передісторія:

  • Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.
  • Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.
  • Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.
  • Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.

 

переговоримирТуреччина
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