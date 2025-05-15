Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело

Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.

Джерело: співрозмовники "Української правди", "Суспільне"

Деталі: За даними УП, переговори делегацій розпочнуться у п'ятницю, на четвер ніяких зустрічей не заплановано.

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Також у Стамбулі очікують держсекретаря США Марко Рубіо та посланця американського президента Стіва Віткоффа.

Джерела "Суспільного" повідомляють, що президент України Володимир Зеленський залишив Туреччину та вирушив в Албанію, 16 травня там стартує Саміт європейської політичної спільноти.

Тим часом українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, пізно ввечері у четвер прибуде до Стамбула для переговорів із Росією.

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