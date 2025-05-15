Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу 16 мая.

Источник: собеседники "Украинской правды", "Суспільне"

Детали: По данным УП, переговоры делегаций начнутся в пятницу, на четверг никаких встреч не запланировано.

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Также в Стамбуле ожидают госсекретаря США Марко Рубио и посланника американского президента Стива Уиткоффа.

Источники "Суспільного" сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Турцию и отправился в Албанию, 16 мая там стартует Саммит европейского политического сообщества.

Тем временем украинская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, поздно вечером в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Россией.

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