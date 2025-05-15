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Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник

Роман Кравец, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 20:26
Переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся в пятницу – источник
фото - getty images

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу 16 мая.

Источник: собеседники "Украинской правды", "Суспільне"

Детали: По данным УП, переговоры делегаций начнутся в пятницу, на четверг никаких встреч не запланировано.

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Также в Стамбуле ожидают госсекретаря США Марко Рубио и посланника американского президента Стива Уиткоффа.

Источники "Суспільного" сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Турцию и отправился в Албанию, 16 мая там стартует Саммит европейского политического сообщества.

Тем временем украинская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, поздно вечером в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Россией.

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Предистория: 

  • Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.
  • Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
  • Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
  • Зеленский заявил, что США и Турция будут посредниками на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

переговорымирТурция
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