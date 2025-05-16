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СБУ заявила про заходи щодо "злодія в законі" Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем

Анастасія ПроцП'ятниця, 16 травня 2025, 10:03
СБУ заявила про заходи щодо злодія в законі Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
ЗАТРИМАННЯ "УМКИ", ФОТО: ДЖЕРЕЛО УП В СБУ

Служба безпеки України повідомила, що проводить контррозвідувальні заходи щодо "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка", якого помітили на святкуванні зі керівником головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолієм Лойфою. За даними відомства, у квітні 2025 року шістьом іноземцям з його кола анулювали посвідки на проживання.

Джерело: відповідь СБУ на запит УП

Деталі: У спецслужбі зазначають, що комплекс контррозвідувальних заходів спрямований на системну протидію організованій злочинності.

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За даними СБУ, у квітні 2025 року вже проводилися заходи для нейтралізації впливу Олійника та його найближчого оточення.

У результаті шістьом іноземним громадянам, які потенційно становили загрозу національній безпеці, анулювали посвідки на проживання в Україні.

Водночас Олійник залишається фігурантом кримінальних проваджень, які розслідує Нацполіція. Йому вже повідомлено про підозру за статтями 225-1 та 225-2 Кримінального кодексу України – встановлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні.

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Що передувало: 

  • 10 травня видання ZN.UA з посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".
  • Згодом "Українській правді" стало відомо, що на автомобілі затриманого СБУ "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка" були встановлені спецсигнали, хоча жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.

Нагадаємо:

  • 9 травня "Українська правда" писала, що 1 березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.
  • На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".
  • Після публікації УП керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

СБУ
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