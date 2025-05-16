СБУ заявила о мерах в отношении "вора в законе" Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим

Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия в отношении "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка", которого заметили на праздновании с руководителем главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолием Лойфой. По данным ведомства, в апреле 2025 года шестерым иностранцам из его круга аннулировали вид на жительство.

Источник: ответ СБУ на запрос УП

Детали: В спецслужбе отмечают, что комплекс контрразведывательных мероприятий направлен на системное противодействие организованной преступности.

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По данным СБУ, в апреле 2025 года уже проводились мероприятия для нейтрализации влияния Олейника и его ближайшего окружения.

В результате шести иностранным гражданам, которые потенциально представляли угрозу национальной безопасности, аннулировали вид на жительство в Украине.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС УП

В то же время Олейник остается фигурантом уголовных производств, которые расследует Нацполиция. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 225-1 и 225-2 Уголовного кодекса Украины – установление преступного влияния и участие в преступном собрании.

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Что предшествовало:

10 мая издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по кличке "Умка".

Впоследствии "Украинской правде" стало известно, что на автомобиле задержанного СБУ "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка" были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Напомним: