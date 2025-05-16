СБУ заявила о мерах в отношении "вора в законе" Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим
Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия в отношении "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка", которого заметили на праздновании с руководителем главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолием Лойфой. По данным ведомства, в апреле 2025 года шестерым иностранцам из его круга аннулировали вид на жительство.
Источник: ответ СБУ на запрос УП
Детали: В спецслужбе отмечают, что комплекс контрразведывательных мероприятий направлен на системное противодействие организованной преступности.
По данным СБУ, в апреле 2025 года уже проводились мероприятия для нейтрализации влияния Олейника и его ближайшего окружения.
В результате шести иностранным гражданам, которые потенциально представляли угрозу национальной безопасности, аннулировали вид на жительство в Украине.
В то же время Олейник остается фигурантом уголовных производств, которые расследует Нацполиция. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 225-1 и 225-2 Уголовного кодекса Украины – установление преступного влияния и участие в преступном собрании.
Что предшествовало:
- 10 мая издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по кличке "Умка".
- Впоследствии "Украинской правде" стало известно, что на автомобиле задержанного СБУ "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка" были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.
Напомним:
- 9 мая "Украинская правда" писала, что 1 марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
- На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
- После публикации УП руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.