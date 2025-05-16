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СБУ заявила о мерах в отношении "вора в законе" Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим

Анастасия ПроцПятница, 16 мая 2025, 10:03
СБУ заявила о мерах в отношении вора в законе Умки, которого ранее заметили на праздновании со спецслужащим
ЗАДЕРЖАНИЕ "УМКИ", ФОТО: ИСТОЧНИК УП В СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия в отношении "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка", которого заметили на праздновании с руководителем главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолием Лойфой. По данным ведомства, в апреле 2025 года шестерым иностранцам из его круга аннулировали вид на жительство.

Источник: ответ СБУ на запрос УП

Детали: В спецслужбе отмечают, что комплекс контрразведывательных мероприятий направлен на системное противодействие организованной преступности.

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По данным СБУ, в апреле 2025 года уже проводились мероприятия для нейтрализации влияния Олейника и его ближайшего окружения.

В результате шести иностранным гражданам, которые потенциально представляли угрозу национальной безопасности, аннулировали вид на жительство в Украине.

 
ОТВЕТ НА ЗАПРОС УП

В то же время Олейник остается фигурантом уголовных производств, которые расследует Нацполиция. Ему уже сообщено о подозрении по статьям 225-1 и 225-2 Уголовного кодекса Украины – установление преступного влияния и участие в преступном собрании.

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Что предшествовало:

  • 10 мая издание ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по кличке "Умка".
  • Впоследствии "Украинской правде" стало известно, что на автомобиле задержанного СБУ "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка" были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Напомним:

  • 9 мая "Украинская правда" писала, что 1 марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
  • На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
  • После публикации УП руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

СБУ
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