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Трамп не считает Путина препятствием миру и раскритиковал Зеленского

Иван ДьяконовСуббота, 17 мая 2025, 03:57
Трамп не считает Путина препятствием миру и раскритиковал Зеленского
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

В новом интервью президент США Дональд Трамп заявил, что правитель России Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

Источник: Трамп в интервью программе Special Report на Fox News

Детали: Отвечая на прямой вопрос журналиста, считает ли он Путина главным препятствием для достижения мира, Трамп избежал обвинений в адрес российского лидера, вместо этого он сместил акцент на украинского президента Владимира Зеленского.

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Прямая речь: "Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет".

Детали: Хотя ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину – "Владимир, остановись" – тот не стал обвинять российского президента в продолжении войны. Наоборот, Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.

Прямая речь: "Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов".

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Детали: Трамп также в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично.

"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", – сказал Трамп.

Президент также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию – в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Впрочем, назвал это крайней мерой.

Прямая речь: "Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию".

Предыстория: 

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.
  • Во время встречи представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
  • Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области. "Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?", – спросил Мединский украинскую сторону.

Трампроссийско-украинская война
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