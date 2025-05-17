В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Суббота, 17 мая 2025, 16:15
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым итоги состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров, заявили в МИД РФ.
Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на МИД РФ
Детали: Отмечается, что Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования войны в Украине.
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Как утверждают в МИД РФ, Рубио также "приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке сторонами видения условий, необходимых для выхода на перемирие".
Информации американской стороны об этом звонке пока нет.
Предыстория:
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- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
- По данным Bloomberg, во время встречи в Стамбуле представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них - отказ Украины от территорий и претензий на репарации.