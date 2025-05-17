В России заявили, что Лавров и Рубио обсудили переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым итоги состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров, заявили в МИД РФ.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на МИД РФ

Детали: Отмечается, что Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования войны в Украине.

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Как утверждают в МИД РФ, Рубио также "приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке сторонами видения условий, необходимых для выхода на перемирие".

Информации американской стороны об этом звонке пока нет.

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