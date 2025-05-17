СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими "1000 на 1000"
Субота, 17 травня 2025, 17:05
Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".
Джерело: повідомлення СБУ
Деталі: Зокрема Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ вже формує перелік російських військових, яких Україна може передати в рамках обміну.
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Паралельно СБУ спільно з Міністерством охорони здоров'я та іншими державними структурами готує всю необхідну інфраструктуру, щоб прийняти українських військових із полону – від логістики до медичного персоналу, супроводу та реабілітації.
Передісторія:
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.
- 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.