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СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими "1000 на 1000"

Українська правдаСубота, 17 травня 2025, 17:05
СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими 1000 на 1000
Ілюстративне фото/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Зокрема Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ вже формує перелік російських військових, яких Україна може передати в рамках обміну.

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Паралельно СБУ спільно з Міністерством охорони здоров'я та іншими державними структурами готує всю необхідну інфраструктуру, щоб прийняти українських військових із полону – від логістики до медичного персоналу, супроводу та реабілітації.

Передісторія:

  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.
  • 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
  • Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.

СБУполонені
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