СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими "1000 на 1000"

Ілюстративне фото/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Зокрема Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ вже формує перелік російських військових, яких Україна може передати в рамках обміну.

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Паралельно СБУ спільно з Міністерством охорони здоров'я та іншими державними структурами готує всю необхідну інфраструктуру, щоб прийняти українських військових із полону – від логістики до медичного персоналу, супроводу та реабілітації.

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