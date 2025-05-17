СБУ начала подготовку к обмену пленными "1000 на 1000"

Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".

Источник: сообщение СБУ

Подробности: В частности, Объединённый центр по координации поиска и освобождения пленных при СБУ уже формирует список российских военных, которых Украина может передать в рамках обмена.

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Параллельно СБУ совместно с Министерством здравоохранения и другими государственными структурами готовит всю необходимую инфраструктуру для приёма украинских военных из плена — от логистики до медицинского персонала, сопровождения и реабилитации.

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