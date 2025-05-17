СБУ начала подготовку к обмену пленными "1000 на 1000"
Суббота, 17 мая 2025, 17:05
Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".
Источник: сообщение СБУ
Подробности: В частности, Объединённый центр по координации поиска и освобождения пленных при СБУ уже формирует список российских военных, которых Украина может передать в рамках обмена.
Реклама:
Параллельно СБУ совместно с Министерством здравоохранения и другими государственными структурами готовит всю необходимую инфраструктуру для приёма украинских военных из плена — от логистики до медицинского персонала, сопровождения и реабилитации.
Предыстория:
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией состоится на следующей неделе.
- 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
- Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.