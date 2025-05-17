Держсекретар США сподівається, що російські та українські пропозиції будуть "достатньо близькими"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати точно продовжуватимуть зусилля щодо припинення війни в Україні, якщо протягом наступних кількох днів Україна та Росія підготують документи, які свідчитимуть про готовність до поступок і "реалістичний і раціональний" підхід.

Джерело: Рубіо в інтерв'ю CBS news

Пряма мова: "З одного боку, ми намагаємося досягти миру та покласти край дуже кривавій, дороговартісній та руйнівній війні. Тому потрібен певний елемент терпіння. З іншого боку, ми не можемо гаяти час. У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звертати увагу. Тому ми не хочемо бути залученими до цього процесу нескінченних переговорів, має бути певний прогрес, певний рух вперед.

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І якщо в кінці цього, протягом наступних кількох днів, ми отримаємо документ, підготовлений обома сторонами, і він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки та є реалістичними та раціональними у своєму підході, тоді, я думаю, ми можемо бути впевнені, що продовжуємо співпрацю. Якщо ж те, що ми бачимо, буде не дуже продуктивно, можливо, у нас буде інша оцінка".

Деталі: Коментуючи свою розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, Рубіо зазначив, що той повідомив його про підготовку Росією документу з її "ідеями та вимогами" для припинення вогню і подальших переговорів. Держсекретар також зазначив, що українська сторона працюватиме над власною пропозицією.

Він висловив сподівання, що російський документ буде "достатньо близький до того, чого хочуть українці, щоб мати змогу дійти до цього моменту та, можливо, вирішити ці розбіжності".

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Рубіо також заявив, що, можливо, єдиним, що може допомогти вийти з глухого кута, є розмова президента США Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна.

Держсекретар сказав, що не може заявити про планування такої зустрічі "з точки зору вибору місця та дати", але підкреслив, що Трамп хоче провести її якомога швидше.

"Я думаю, що російська сторона також висловила готовність це зробити. Тож тепер питання лише в тому, щоб зібрати всіх разом і з'ясувати, де і коли відбудеться ця зустріч і про що вона буде", – додав він.

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