Госсекретарь США надеется, что российские и украинские предложения будут "достаточно близкими"
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты точно будут продолжать усилия по прекращению войны в Украине, если в течение следующих нескольких дней Украина и Россия подготовят документы, которые будут свидетельствовать о готовности к уступкам и "реалистичном и рациональном" подходе.
Источник: Рубио в интервью CBS news
Прямая речь: "С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужен определенный элемент терпения. С другой стороны, мы не можем терять время. В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обращать внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть определенный прогресс, определенное движение вперед.
И если в конце этого, в течение следующих нескольких дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы можем быть уверены, что продолжаем сотрудничество. Если же то, что мы видим, будет не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка".
Детали: Комментируя свой разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что тот сообщил ему о подготовке Россией документа с ее "идеями и требованиями" для прекращения огня и дальнейших переговоров. Госсекретарь также отметил, что украинская сторона будет работать над собственным предложением.
Он выразил надежду, что российский документ будет "достаточно близок к тому, чего хотят украинцы, чтобы иметь возможность дойти до этого момента и, возможно, решить эти разногласия".
Рубио также заявил, что, возможно, единственным, что может помочь выйти из тупика, является разговор президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина.
Госсекретарь сказал, что не может заявить о планировании такой встречи "с точки зрения выбора места и даты", но подчеркнул, что Трамп хочет провести ее как можно скорее.
"Я думаю, что российская сторона также выразила готовность это сделать. Так что теперь вопрос лишь в том, чтобы собрать всех вместе и выяснить, где и когда состоится эта встреча и о чем она будет", – добавил он.
Предыстория:
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.
- По данным Bloomberg, во время встречи в Стамбуле представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них - отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
- В субботу Рубио имел телефонный разговор с Лавровым, о котором сообщили российская и американская стороны.