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Госсекретарь США надеется, что российские и украинские предложения будут "достаточно близкими"

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 23:05
Госсекретарь США надеется, что российские и украинские предложения будут достаточно близкими
Марко Рубио, фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты точно будут продолжать усилия по прекращению войны в Украине, если в течение следующих нескольких дней Украина и Россия подготовят документы, которые будут свидетельствовать о готовности к уступкам и "реалистичном и рациональном" подходе.

Источник: Рубио в интервью CBS news

Прямая речь: "С одной стороны, мы пытаемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому нужен определенный элемент терпения. С другой стороны, мы не можем терять время. В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обращать внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть определенный прогресс, определенное движение вперед.

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И если в конце этого, в течение следующих нескольких дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и являются реалистичными и рациональными в своем подходе, тогда, я думаю, мы можем быть уверены, что продолжаем сотрудничество. Если же то, что мы видим, будет не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка".

Детали: Комментируя свой разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что тот сообщил ему о подготовке Россией документа с ее "идеями и требованиями" для прекращения огня и дальнейших переговоров. Госсекретарь также отметил, что украинская сторона будет работать над собственным предложением.

Он выразил надежду, что российский документ будет "достаточно близок к тому, чего хотят украинцы, чтобы иметь возможность дойти до этого момента и, возможно, решить эти разногласия".

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Рубио также заявил, что, возможно, единственным, что может помочь выйти из тупика, является разговор президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина.

Госсекретарь сказал, что не может заявить о планировании такой встречи "с точки зрения выбора места и даты", но подчеркнул, что Трамп хочет провести ее как можно скорее.

"Я думаю, что российская сторона также выразила готовность это сделать. Так что теперь вопрос лишь в том, чтобы собрать всех вместе и выяснить, где и когда состоится эта встреча и о чем она будет", – добавил он.

Предыстория:

    • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
    • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.
    • По данным Bloomberg, во время встречи в Стамбуле представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них - отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
    • Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
    • В субботу Рубио имел телефонный разговор с Лавровым, о котором сообщили российская и американская стороны.

СШАпереговорыРосcиявойна
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