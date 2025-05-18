Ватикан може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан готовий прийняти переговори між Україною та Росією, включно з прямою зустріччю президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: Рубіо в інтервʼю CBS News

Деталі: Рубіо підтвердив, що Ватикан запропонував організувати пряму зустріч між лідерами України та Росії, а також прийняти будь-які інші формати переговорів, включаючи технічні.

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Пряма мова: "Це дійсно щедра пропозиція, яку можуть прийняти. Це місце, де всі сторони можуть почуватися комфортно. Тож, сподіваюся, ми досягнемо тієї стадії, коли перемовини відбуватимуться регулярно, і Ватикан матиме змогу бути одним із варіантів".

Деталі: Журналістка нагадала Рубіо, що Путін не з’явився на перемовини, які сам же ініціював у Стамбулі, проте Рубіо вбачає в діях Росії відкритість до переговорів "за належних умов".

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