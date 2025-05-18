Ватикан може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією – Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан готовий прийняти переговори між Україною та Росією, включно з прямою зустріччю президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Джерело: Рубіо в інтервʼю CBS News
Деталі: Рубіо підтвердив, що Ватикан запропонував організувати пряму зустріч між лідерами України та Росії, а також прийняти будь-які інші формати переговорів, включаючи технічні.
Пряма мова: "Це дійсно щедра пропозиція, яку можуть прийняти. Це місце, де всі сторони можуть почуватися комфортно. Тож, сподіваюся, ми досягнемо тієї стадії, коли перемовини відбуватимуться регулярно, і Ватикан матиме змогу бути одним із варіантів".
Деталі: Журналістка нагадала Рубіо, що Путін не з’явився на перемовини, які сам же ініціював у Стамбулі, проте Рубіо вбачає в діях Росії відкритість до переговорів "за належних умов".
Передісторія:
- Новий Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.
- 17 травня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч господаря Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але "тільки при досягненні певних домовленостей делегацій".
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- Член української делегації на переговорах з російськими представниками в Стамбулі Сергій Кислиця заявив, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.
- Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.