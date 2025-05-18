Ватикан может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Детали: Рубио подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические.

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Прямая речь: "Это действительно щедрое предложение, которое могут принять. Это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Поэтому, надеюсь, мы достигнем той стадии, когда переговоры будут проходить регулярно, и Ватикан сможет быть одним из вариантов".

Детали: Журналистка напомнила Рубио, что Путин не явился на переговоры, которые сам же инициировал в Стамбуле, однако Рубио видит в действиях России открытость к переговорам "при надлежащих условиях".

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