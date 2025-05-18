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Ватикан может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией – Рубио

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 02:26
Ватикан может стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией – Рубио
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Детали: Рубио подтвердил, что Ватикан предложил организовать прямую встречу между лидерами Украины и России, а также принять любые другие форматы переговоров, включая технические. 

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Прямая речь: "Это действительно щедрое предложение, которое могут принять. Это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Поэтому, надеюсь, мы достигнем той стадии, когда переговоры будут проходить регулярно, и Ватикан сможет быть одним из вариантов".

Детали: Журналистка напомнила Рубио, что Путин не явился на переговоры, которые сам же инициировал в Стамбуле, однако Рубио видит в действиях России открытость к переговорам "при надлежащих условиях".

Предыстория: 

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  • Новый Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату.
  • 17 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна, но "только при достижении определенных договоренностей делегаций".
  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • Член украинской делегации на переговорах с российскими представителями в Стамбуле Сергей Кислица заявил, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
  • Во время встречи представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.

СШАпереговорыВатиканроссийско-украинская война
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