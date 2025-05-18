Віткофф вважає, що розмова Трампа з Путіним буде "дуже успішною"
Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна 19 травня буде "дуже успішною".
Джерело: Віткофф в ефірі телеканалу ABC, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Віткофф заявив, що розмова американського президента з Путіним "вирішить певні непорозуміння і приведе нас туди, куди ми повинні дійти".
"І я думаю, що це буде дуже успішний дзвінок", – додав він.
Посланник Трампа відмовився коментувати відмову господаря Кремля приїхати на переговори до Стамбула, але наголосив, що вірить в успішну розмову лідерів США та Росії.
"Вони (Трамп і Путін. – ред.) знають один одного. Президент рішуче налаштований досягти чогось у цьому питанні. І… якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе", – вважає Віткофф.
Він окремо зазначив, що метою США є "звузити широку прірву між сторонами". "Я думаю, що певною мірою нам це вдалося", – сказав спецпредставник.
Пряма мова: "Певною мірою кожна сторона відстоює свою позицію. І я думаю, що понеділок буде важливим днем для визначення того, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
- Як писав Трамп, розмова з Путіним має відбутися о 10 ранку за часом Вашингтона (17:00 за Києвом). Йтиметься про припинення російсько-української війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови Путіна і Трампа.