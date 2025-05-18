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Віткофф вважає, що розмова Трампа з Путіним буде "дуже успішною"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 18:34
Віткофф вважає, що розмова Трампа з Путіним буде дуже успішною
Стівен Віткофф, фото AFP via Getty Images

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна 19 травня буде "дуже успішною".

Джерело: Віткофф в ефірі телеканалу ABC, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Віткофф заявив, що розмова американського президента з Путіним "вирішить певні непорозуміння і приведе нас туди, куди ми повинні дійти".

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"І я думаю, що це буде дуже успішний дзвінок", – додав він.

Посланник Трампа відмовився коментувати відмову господаря Кремля приїхати на переговори до Стамбула, але наголосив, що вірить в успішну розмову лідерів США та Росії.

"Вони (Трамп і Путін. – ред.) знають один одного. Президент рішуче налаштований досягти чогось у цьому питанні. І… якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе", – вважає Віткофф.

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Він окремо зазначив, що метою США є "звузити широку прірву між сторонами". "Я думаю, що певною мірою нам це вдалося", – сказав спецпредставник.

Пряма мова: "Певною мірою кожна сторона відстоює свою позицію. І я думаю, що понеділок буде важливим днем для визначення того, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори".

Передісторія:

СШАТрампПутін
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