Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уиткофф считает, что разговор Трампа с Путиным будет "очень успешным"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 18:34
Уиткофф считает, что разговор Трампа с Путиным будет очень успешным
Стивен Уиткофф, фото AFP via Getty Images

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф считает, что телефонный разговор Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина 19 мая будет "очень успешным".

Источник: Уиткофф в эфире телеканала ABC, сообщает "Европейская правда"

Детали: Уиткофф заявил, что разговор американского президента с Путиным "решит определенные недоразумения и приведет нас туда, куда мы должны дойти".

Реклама:

"И я думаю, что это будет очень успешный звонок", – добавил он.

Посланник Трампа отказался комментировать отказ хозяина Кремля приехать на переговоры в Стамбул, но подчеркнул, что верит в успешный разговор лидеров США и России.

"Они (Трамп и Путин. – ред.) знают друг друга. Президент решительно настроен достичь чего-то в этом вопросе. И... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", – считает Виткофф.

РЕКЛАМА:

Он отдельно отметил, что целью США является "сузить широкую пропасть между сторонами". "Я думаю, что в определенной степени нам это удалось", – сказал спецпосланник.

Прямая речь: "В определенной степени каждая сторона отстаивает свою позицию. И я думаю, что понедельник будет важным днем для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры".

Предыстория:

СШАТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Дія" станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO
Россия впервые задержала танкер, вышедший из Эстонии
Киевское "Динамо" впервые за 4 года выиграло чемпионат Украины по футболу
фото, обновленоЗеленский рассказал Вэнсу и Рубио о "нереалистичных условиях" России на переговорах
Зеленский во время встречи с новым Папой выразил готовность к переговорам с РФ в Ватикане
обновленоЗеленский провел встречу с Вэнсом
Все новости...
США
Зеленский рассказал Вэнсу и Рубио о "нереалистичных условиях" России на переговорах
Зеленский провел встречу с Вэнсом
Зеленский и Вэнс обменялись рукопожатием в Ватикане
Последние новости
19:00
Во втором крупнейшем аэропорту Франции из-за сбоя отменили 40% рейсов
18:44
"Дія" станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO
18:34
Уиткофф считает, что разговор Трампа с Путиным будет "очень успешным"
18:18
В Украину из оккупации вернули 15-летнего парня: он мечтал воссоединиться с отцом
18:04
В июне Минцифры запустит ИИ-агента на портале "Дія"
18:00
Россия впервые задержала танкер, вышедший из Эстонии
17:56
Посол ЕС после рекордной атаки дронов по Украине: Россия понимает только язык силы
17:35
Киевское "Динамо" впервые за 4 года выиграло чемпионат Украины по футболу
17:33
фото, обновленоЗеленский рассказал Вэнсу и Рубио о "нереалистичных условиях" России на переговорах
17:27
Дуров обвинил Запад в попытке цензурировать Telegram перед выборами в Румынии
Все новости...
Реклама:
Реклама: