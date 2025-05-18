Уиткофф считает, что разговор Трампа с Путиным будет "очень успешным"

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф считает, что телефонный разговор Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина 19 мая будет "очень успешным".

Источник: Уиткофф в эфире телеканала ABC, сообщает "Европейская правда"

Детали: Уиткофф заявил, что разговор американского президента с Путиным "решит определенные недоразумения и приведет нас туда, куда мы должны дойти".

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"И я думаю, что это будет очень успешный звонок", – добавил он.

Посланник Трампа отказался комментировать отказ хозяина Кремля приехать на переговоры в Стамбул, но подчеркнул, что верит в успешный разговор лидеров США и России.

"Они (Трамп и Путин. – ред.) знают друг друга. Президент решительно настроен достичь чего-то в этом вопросе. И... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", – считает Виткофф.

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Он отдельно отметил, что целью США является "сузить широкую пропасть между сторонами". "Я думаю, что в определенной степени нам это удалось", – сказал спецпосланник.

Прямая речь: "В определенной степени каждая сторона отстаивает свою позицию. И я думаю, что понедельник будет важным днем для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры".

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