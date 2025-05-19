Генеральная прокуратура России признала международную неправительственную организацию Amnesty International Limited, зарегистрированную в Лондоне, нежелательной на территории РФ.

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Детали: В заявлении российской прокуратуры отмечается, что, несмотря на позиционирование Amnesty International как правозащитной структуры, на самом деле её центральный офис в Лондоне, по мнению российских официальных лиц, занимается продвижением "русофобских" инициатив, финансируемых "сторонниками киевского режима".

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С момента начала так называемой "специальной военной операции" представители организации, как утверждают в Генпрокуратуре РФ, "оправдывают действия украинских неонацистов", призывают к усилению финансовой поддержки Украины, а также к политической и экономической изоляции России.

Также российские прокуроры обвиняют Amnesty International в поддержке экстремистских организаций и финансировании иностранных агентов.

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