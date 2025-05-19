Россия признала Amnesty International нежелательной организацией и обвинила в поддержке Украины
Генеральная прокуратура России признала международную неправительственную организацию Amnesty International Limited, зарегистрированную в Лондоне, нежелательной на территории РФ.
Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации
Детали: В заявлении российской прокуратуры отмечается, что, несмотря на позиционирование Amnesty International как правозащитной структуры, на самом деле её центральный офис в Лондоне, по мнению российских официальных лиц, занимается продвижением "русофобских" инициатив, финансируемых "сторонниками киевского режима".
С момента начала так называемой "специальной военной операции" представители организации, как утверждают в Генпрокуратуре РФ, "оправдывают действия украинских неонацистов", призывают к усилению финансовой поддержки Украины, а также к политической и экономической изоляции России.
Также российские прокуроры обвиняют Amnesty International в поддержке экстремистских организаций и финансировании иностранных агентов.
Предыстория:
- В прошлом году Amnesty International в своем заявлении осудила и назвала "опрометчивым" решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину, и призвала пересмотреть его.
- В 2023 году Amnesty International задокументировала преступления против украинских детей, проживающих под российской оккупацией.