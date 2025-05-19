В России приговорили к 15 годам украинского военнослужащего за якобы "теракт" в Курской области

В России украинского военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергея Чумасова признали виновным в якобы совершении "террористического акта" на территории РФ.

Источник: Следственный комитет России

Детали: По версии российского следствия, в октябре 2024 года Чумасов, вооружённый автоматом АК-74 и гранатомётом, вместе с сослуживцами якобы незаконно пересёк российскую границу и попал в село Ольговка Курской области.

Реклама:

Там, по утверждению СК РФ, он минировал дороги и, угрожая оружием, мешал эвакуации гражданского населения.

Отмечается, что Сергея Чумасова задержали российские военные в ходе боевых действий и передали следственным органам.

Суд в России приговорил украинского военнослужащего к 15 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

РЕКЛАМА:

Предыстория: