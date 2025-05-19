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В России приговорили к 15 годам украинского военнослужащего за якобы "теракт" в Курской области

Украинская правдаПонедельник, 19 мая 2025, 14:56
В России приговорили к 15 годам украинского военнослужащего за якобы теракт в Курской области
Украинский военнослужащий Сергей Чумасов / Следственный комитет России

В России украинского военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергея Чумасова признали виновным в якобы совершении "террористического акта" на территории РФ.

Источник: Следственный комитет России

Детали: По версии российского следствия, в октябре 2024 года Чумасов, вооружённый автоматом АК-74 и гранатомётом, вместе с сослуживцами якобы незаконно пересёк российскую границу и попал в село Ольговка Курской области.

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Там, по утверждению СК РФ, он минировал дороги и, угрожая оружием, мешал эвакуации гражданского населения.

Отмечается, что Сергея Чумасова задержали российские военные в ходе боевых действий и передали следственным органам.

Суд в России приговорил украинского военнослужащего к 15 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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Предыстория:

  • В январе 2025 года 2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор семерым пленным украинцам, которые участвовали в наступлении ВСУ в Курской области РФ. Военные получили тюремные сроки от 15 до 16 лет.
  • Летом 2023 года в российском Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", среди них - восемь женщин.
  • В ноябре 2023 года так называемый суд "ДНР" приговорил фельдшера 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталия Матвиенко к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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