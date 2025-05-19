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Трамп перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому

Украинская правдаПонедельник, 19 мая 2025, 17:51
Трамп перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
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В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в Украине с телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента Украины

Детали: Ожидалось, что первым этапом дипломатии станет разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, однако Трамп решил начать с украинской стороны.

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Дополнительно: По данным Reuters, по состоянию на 17:39 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Предыстория:

ЗеленскийТрамп
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