Трамп перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Понедельник, 19 мая 2025, 17:51
В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении огня в Украине с телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента Украины
Детали: Ожидалось, что первым этапом дипломатии станет разговор Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, однако Трамп решил начать с украинской стороны.
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Дополнительно: По данным Reuters, по состоянию на 17:39 по киевскому времени Дональд Трамп уже начал разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Предыстория:
- 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
- Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.