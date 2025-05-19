Трамп розмовляє з Путіним
Понеділок, 19 травня 2025, 17:49
Президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним.
Джерело: Reuters
Деталі: Розмова стосується встановлення закінчення війни в Україні.
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Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
- Як писав Трамп, розмова з Путіним має відбутися о 10 ранку за часом Вашингтона (17:00 за Києвом). Йтиметься про припинення російсько-української війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови Путіна і Трампа.
- Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф вважає, що телефонна розмова Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна 19 травня буде "дуже успішною".