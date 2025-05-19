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Трамп розмовляє з Путіним

Олександр ШумілінПонеділок, 19 травня 2025, 17:49
Трамп розмовляє з Путіним
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: Reuters

Деталі: Розмова стосується встановлення закінчення війни в Україні. 

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