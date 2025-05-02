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Стерненко розповів деталі нападу на нього: держохорона, броньоване авто і дві дірки в джинсах

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 травня 2025, 16:51
Стерненко розповів деталі нападу на нього: держохорона, броньоване авто і дві дірки в джинсах
Стерненко, скриншот

Активіст і волонтер Сергій Стерненко розповів, що під час замаху на нього мав власного та державного охоронця, який фактично і врятував його. Після поранення Стерненко дав вказівку водію броньованого авто їхати у лікарню та наклав собі турнікет.

Джерело: Стерненко у відео на Youtube

Пряма мова: "Після 2018 року я серйозно переглянув свої заходи безпеки. До мене дійшло, що необхідно мати або охорону, або друзів, які постійно будуть із тобою знаходитися і ходити...

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Я зробив висновки після вбивства Дем'яна Ганула. Ми орендували броньовану автівку. Вчора вона була на відео.

Мені також було надано державну охорону. Вчора мене охороняла змішана група. Перший чоловік, який виходив на відео, це був мій охоронець, за ним йшов я і третій був "альфівець". І от "альфівець" фактично врятував мені життя, тому що, коли ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив.

Я, отримавши поранення, заліз в автівку дав вказівку водію терміново їхати у лікарню. Наклав собі турнікет. Я отримав поранення у праве стегно. Куля нічого серйозного не зачепила. Не зачепило великі судини, кістку. Трішечки зачепило м'яз і м'які тканини, тобто це фактично подряпина від кулі. Дві дірки в джинсах".

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Деталі: Він розповів, що зловмисниця здійснила щонайменше три постріли. Його охоронцю куля залетіла в кофту, проте він не постраждав. В автівці було прострелено два колеса, ще одна куля залишилася у водійських дверях.

Активіст додав, що він достатньо заробляє, аби орендувати чи навіть придбати подібну броньовану автівку. Стерненко зазначив, що в майбутньому також буде орендувати броньовані автомобілі, бо "краще бути живим покидьком і не подобатися певним істотам". 

Стерненко вважає, що за замахом на нього стоять російські спецслужби. За його словами, нападниця спочатку визнала, що скоїла злочин і її завербували російські спецслужби, хоча потім на суді жінка заявила, що завдання їй ставили нібито "СБУшники". Вона заявила, що їй обіцяли пересадку нирок за вбивство Стерненка.

Активіст вважає, що жінка усвідомлювала, що їй ставлять завдання саме росіяни.

Він додав, що росіяни хотіли вбити його ближче до роковин подій 2 травня в Одесі у 2014 році, аби видати це вбивство за "помсту". 

Жінка, котра напала на Стерненка, орендувала квартиру у будинку, в якому він живе.

Передісторія:

СтерненконападСБУ
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