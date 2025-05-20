Трамп заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу"
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.
Джерело: Трамп, цитує CNN
Деталі: Трамп заявив, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав правителя Росії Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.
Пряма мова Трампа: "Я сказав: "Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?"
"Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити".
Деталі: Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів. Він додав, що тут задіяні "дуже великі его".
Пряма мова Трампа: "Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати".
Деталі: На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що "розмовляв з ним про це".
Видання додає, що Трамп раніше натякав, що йому і Путіну доведеться зустрітися безпосередньо, щоб покласти край війні.
"Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв з ним про це", – зазначив президент США.
Разом з тим Трамп сказав, що під час розмови з Путіним "досягнуто певного прогресу".
Що передувало:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
- Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.