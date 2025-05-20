Трамп заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо "не буде прогресу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Деталі: Трамп заявив, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав правителя Росії Володимира Путіна, коли той "припинить це кровопролиття" в Україні.

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Пряма мова Трампа: "Я сказав: "Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?"

"Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити".

Деталі: Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів. Він додав, що тут задіяні "дуже великі его".

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Пряма мова Трампа: "Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати".

Деталі: На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що "розмовляв з ним про це".

Видання додає, що Трамп раніше натякав, що йому і Путіну доведеться зустрітися безпосередньо, щоб покласти край війні.

"Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв з ним про це", – зазначив президент США.

Разом з тим Трамп сказав, що під час розмови з Путіним "досягнуто певного прогресу".

Що передувало: