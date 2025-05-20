Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Детали: Трамп заявил, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил у правителя России Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.

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Прямая речь Трампа: "Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?"

"Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить".

Детали: Трамп также сказал, что если он сочтет, что не может помочь, то "отступит" от переговоров. Он добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".

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Прямая речь Трампа: "Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать".

Детали: На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом".

Издание добавляет, что Трамп ранее намекал, что ему и Путину придется встретиться напрямую, чтобы покончить с войной.

"Конечно, я так и сделал. Я разговаривал с ним об этом", – отметил президент США.

Вместе с тем Трамп сказал, что во время разговора с Путиным "достигнут определенный прогресс".

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