Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если "не будет прогресса"
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.
Источник: Трамп, цитирует CNN
Детали: Трамп заявил, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил у правителя России Владимира Путина, когда тот "прекратит это кровопролитие" в Украине.
Прямая речь Трампа: "Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?"
"Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить".
Детали: Трамп также сказал, что если он сочтет, что не может помочь, то "отступит" от переговоров. Он добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".
Прямая речь Трампа: "Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать".
Детали: На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом".
Издание добавляет, что Трамп ранее намекал, что ему и Путину придется встретиться напрямую, чтобы покончить с войной.
"Конечно, я так и сделал. Я разговаривал с ним об этом", – отметил президент США.
Вместе с тем Трамп сказал, что во время разговора с Путиным "достигнут определенный прогресс".
Что предшествовало:
- 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
- Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.
- Трамп после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным 19 мая объявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.