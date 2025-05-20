США не будут усиливать санкции против России – Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс, однако не исключает введения санкций в будущем.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Детали: Трамп сказал, что пока не будет ужесточать санкции против России после двухчасового разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Президент США отметил, что, по его мнению, "есть шанс что-то сделать".

Прямая речь Трампа: "…если вы это сделаете, вы можете сделать гораздо хуже".

"Но может наступить время, когда это произойдет".

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