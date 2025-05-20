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США не будут усиливать санкции против России – Трамп

Ольга ГлущенкоВторник, 20 мая 2025, 01:50
США не будут усиливать санкции против России – Трамп
Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс, однако не исключает введения санкций в будущем.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Детали: Трамп сказал, что пока не будет ужесточать санкции против России после двухчасового разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Президент США отметил, что, по его мнению, "есть шанс что-то сделать".

Прямая речь Трампа: "…если вы это сделаете, вы можете сделать гораздо хуже".

"Но может наступить время, когда это произойдет".

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Что предшествовало:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.
  • Трамп после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным 19 мая объявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Трамп заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в случае, если не будет достигнут прогресс.

СШАсанкцииРосcияТрамп
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