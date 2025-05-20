У Кремлі заявили, що термінів підготовки "меморандуму" з Україною "немає і бути не може"

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна, згадавши зокрема про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню, додавши, що його термінів підготовки "немає і бути не може".

Джерело: Пєсков, цитує ТАСС

Деталі: У своїх заявах Пєсков зазначив, що "конкретних рішень про місце, де продовжуватимуться контакти РФ та України, поки що не приймалося".

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Також Пєсков згадав про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню. Про нього раніше казав Путін.

При цьому Пєсков зазначив, що "конкретних термінів підготовки меморандуму… немає".

Пряма мова Пєскова: "Термінів немає і бути не може. Звичайно, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, весь диявол ховається в деталях".

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Деталі: Вчергове не оминув речник Кремля і теми "першопричин" війни РФ проти України.

Пряма мова Пєскова: "Всі зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні щодо України, Росія зацікавлена в усуненні першопричин конфлікту".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.

Що передувало: