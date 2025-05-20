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У Кремлі заявили, що термінів підготовки "меморандуму" з Україною "немає і бути не може"

Ольга Глущенко Вівторок, 20 травня 2025, 02:42
У Кремлі заявили, що термінів підготовки меморандуму з Україною немає і бути не може
Дмитро Пєсков. Фото: РИА Новости

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна, згадавши зокрема про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню, додавши, що його термінів підготовки "немає і бути не може".

Джерело: Пєсков, цитує ТАСС

Деталі: У своїх заявах Пєсков зазначив, що "конкретних рішень про місце, де продовжуватимуться контакти РФ та України, поки що не приймалося".

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Також Пєсков згадав про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню. Про нього раніше казав Путін.

При цьому Пєсков зазначив, що "конкретних термінів підготовки меморандуму… немає".

Пряма мова Пєскова: "Термінів немає і бути не може. Звичайно, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, весь диявол ховається в деталях".

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Деталі: Вчергове не оминув речник Кремля і теми "першопричин" війни РФ проти України.

Пряма мова Пєскова: "Всі зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні щодо України, Росія зацікавлена в усуненні першопричин конфлікту".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.

Що передувало: 

  • 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
  • Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 
  • Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.

Росіяросійсько-українська війнапереговори
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