У Кремлі заявили, що термінів підготовки "меморандуму" з Україною "немає і бути не може"
Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв після розмови президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна, згадавши зокрема про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню, додавши, що його термінів підготовки "немає і бути не може".
Джерело: Пєсков, цитує ТАСС
Деталі: У своїх заявах Пєсков зазначив, що "конкретних рішень про місце, де продовжуватимуться контакти РФ та України, поки що не приймалося".
Також Пєсков згадав про "меморандум" з Україною, що стосується і припинення вогню. Про нього раніше казав Путін.
При цьому Пєсков зазначив, що "конкретних термінів підготовки меморандуму… немає".
Пряма мова Пєскова: "Термінів немає і бути не може. Звичайно, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, весь диявол ховається в деталях".
Деталі: Вчергове не оминув речник Кремля і теми "першопричин" війни РФ проти України.
Пряма мова Пєскова: "Всі зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні щодо України, Росія зацікавлена в усуненні першопричин конфлікту".
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.
Що передувало:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.