В Кремле заявили, что сроков подготовки "меморандума" с Украиной "нет и быть не может"
Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после разговора президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина, вспомнив в частности о "меморандуме" с Украиной, что касается и прекращения огня, добавив, что его сроков подготовки "нет и быть не может".
Источник: Песков, цитирует ТАСС
Детали: В своих заявлениях Песков отметил, что "конкретные решения о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины, пока не принималось".
Также Песков упомянул о "меморандуме" с Украиной, что касается и прекращения огня. О нем раньше говорил Путин.
При этом Песков отметил, что "конкретных сроков подготовки меморандума… нет".
Прямая речь Пескова: "Сроков нет и быть не может. Конечно, все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол прячется в деталях".
Детали: В очередной раз не обошел представитель Кремля и темы "первопричин" войны РФ против Украины.
Прямая речь Пескова: "Все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине, Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта".
Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.
Что предшествовало:
- 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
- Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.