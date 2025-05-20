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В Кремле заявили, что сроков подготовки "меморандума" с Украиной "нет и быть не может"

Ольга ГлущенкоВторник, 20 мая 2025, 02:42
В Кремле заявили, что сроков подготовки меморандума с Украиной нет и быть не может
Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после разговора президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина, вспомнив в частности о "меморандуме" с Украиной, что касается и прекращения огня, добавив, что его сроков подготовки "нет и быть не может".

Источник: Песков, цитирует ТАСС

Детали: В своих заявлениях Песков отметил, что "конкретные решения о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины, пока не принималось".

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Также Песков упомянул о "меморандуме" с Украиной, что касается и прекращения огня. О нем раньше говорил Путин.

При этом Песков отметил, что "конкретных сроков подготовки меморандума… нет".

Прямая речь Пескова: "Сроков нет и быть не может. Конечно, все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол прячется в деталях".

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Детали: В очередной раз не обошел представитель Кремля и темы "первопричин" войны РФ против Украины.

Прямая речь Пескова: "Все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине, Россия заинтересована в устранении первопричин конфликта".

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.

Что предшествовало:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.

Росcияроссийско-украинская войнапереговоры
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