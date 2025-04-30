У Росії зняли фільм про 25-річне правління Путіна

Прессекретар керівника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії зняли документальний фільм про главу РФ Володимира Путіна – його незабаром транслюватимуть на державному телебаченні.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК

Деталі: За словами Пєскова, фільм охопить період з 2000 року по 2025 – коли Путін перебуває при владі.

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Пряма мова прессекретаря глави Кремля: "(Фільм буде – ред.) про те, як він 25 років керує нашою країною. Подивіться цей фільм – працювали дуже талановиті люди".

За словами Пєскова, стрічку покажуть на телеканалі "Россия". Інших подробиць про точну дату виходу, хронометраж та інше прессекретар не надав.

Для довідки: Путіна обирали "президентом" Росії 5 разів. Фактично він керує країною з 2000 року (у 2008-12 році президентом РФ був ставленик Путіна Дмитро Медведєв). Усі так звані "вибори" в Росії супроводжувалися фальсифікаціями і переслідуванням опозиції.

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Прихід Путіна до влади на посаді глави уряду ознаменувався вторгненням бойовиків до Дагестану і вибухами в житлових будинках у Буйнакську, Москві та Волгодонську, жертвами яких стали понад 3 сотні людей.

Вибухи назвали терактами, однак також існувала думка, що до них причетна російська влада, а не чеченські чи інші групи бойовиків.

Загалом за час правління Путіна, окрім конфлікту в Дагестані, Росія брала участь у ще 5 війнах.

Зокрема, з літа 1999 року до весни 2009 року тривала Друга російсько-чеченська війна.

8 серпня 2008 року Росія під приводом "захисту населення" вторглася в Грузію з територій сепаратистських республік Північної Осетії та Абхазії.

З вересня 2015 року до грудня 2024 року тривала російська інтервенція в Сирію. Росія підтримувала диктатуру президента Сирії Башара Асада.

У 2014 році почалася російська війна проти України. Тоді РФ окупувала Крим, захопила владу в Донецьку та Луганську і створила там так звані "республіки".

24 лютого 2022 року Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Путін був настільки впевнений у тому, що зможе "взяти Київ за 3 дні", що частина військових везли із собою святкову форму з медалями для участі в параді на Хрещатику. Станом на квітень 2025 року Росії не вдалося не те що захопити Київ, а навіть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Європейські країни не визнають вибори в Росії, проти країни-агресора введено санкції за її війну проти України.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна за підозрою у скоєнні воєнного злочину – незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України в Російську Федерацію.

Путіна сприймають як фальсифікатора виборів, переслідувача опозиції, агресора і вбивцю.

16 січня в прокат в Україні вийшов польський біографічний фільм про Путіна режисера Патріка Веги. Ця стрічка називається "Смерть Путіна". Вона розповідає про життя російського правителя від 10-річного віку до вторгнення РФ в Україну у 2022 році і показує смерть Путіна у 2026 році.