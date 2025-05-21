Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Журналист Бутусов заявил о мобилизации в ряды Нацгвардии

Татьяна ОлейникСреда, 21 мая 2025, 21:17
Журналист Бутусов заявил о мобилизации в ряды Нацгвардии
Юрий Бутусов. Фото из его Facebook

Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Источник: комментарий Бутусова в эфире "Радио Свобода"

Детали: Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александр Ширшина, который обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданных потерях людей на Курщине.

Реклама:

Прямая речь Бутусова: "Война требует решений по существу. Именно поэтому я решил идти в армию".

Предыстория: 

  • Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин ("Гений") обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности.
  • В Генштабе заявили, что создали рабочую группу для изучения изложенных в публикации Ширшина обстоятельств и пообещали по результатам проверки принять "соответствующие решения".
  • Командиры нескольких подразделений ВСУ отреагировали на рапорт комбата 47 бригады "Магура" Александра Ширшина, который тот подал из-за "дебильных задач" – позицию комбата раскритиковали.
  • Позже комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин рассказал, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы.

СМИмобилизацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В России сообщили о массированной атаке БпЛА
Журналистская Премия имени Георгия Гонгадзе объявила победителя в 2025 году
фотоВ Хмельницком с мусоровозами и ассенизаторами протестовали против приезда Онуфрия
Испанские СМИ рассказали детали убийства Портнова со слов очевидцев
В Генштабе опровергли заявления РФ о том, что на Курщине закончились боевые действия
видеоВС показали ночную охоту на "Шахед" истребителем МиГ-29
Все новости...
СМИ
Фонд "Возрождение" объявил лауреатов Премии открытого общества: среди них "Украинская правда"
Администрация Трампа планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки" – Bloomberg
РосСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры в Стамбуле
Последние новости
00:10
В Каннах показали украинский документальный фильм о войне Militantropos. Рецензия
00:04
футболТоттенхэм – победитель Лиги Европы 2024/25
23:45
В России сообщили о массированной атаке БпЛА
23:31
"Мечтаю дожить до обмена внука". История семьи азовца, которая 3 года ждет его из плена
23:07
OpenAI покупает секретный стартап дизайнера Apple и готовится выпускать ИИ-устройства
22:59
Эквадорский велогонщик Карапас стал победителем 11 этапа Джиро д'Италия
22:57
Как протирание льдом может повлиять на кожу лица: объясняет наука
22:44
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 104 столкновения
22:30
В Венгрии взяли под стражу мужчину, которого власти заклеймили как "украинского шпиона"
22:07
В театре Франко откроют выставку к 20-летию спектакля "Наталка Полтавка"
Все новости...
Реклама:
Реклама: