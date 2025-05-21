Журналист Бутусов заявил о мобилизации в ряды Нацгвардии

Юрий Бутусов. Фото из его Facebook

Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Источник: комментарий Бутусова в эфире "Радио Свобода"

Детали: Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александр Ширшина, который обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданных потерях людей на Курщине.

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Прямая речь Бутусова: "Война требует решений по существу. Именно поэтому я решил идти в армию".

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