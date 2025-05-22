Зеленський про обмін "1000 на 1000": Зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі "1000 на 1000". За його словами, Україна вивчає список людей, який подали з російської сторони.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.

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Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості...

Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони".

Деталі: За його словами, до процесу обміну залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.

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Він додав, що це одне з ключових завдань України: "повернути всіх наших людей із російської неволі".

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