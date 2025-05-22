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Зеленский об обмене "1000 на 1000": Выясняем детали по каждом, кого подали в списках из РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 22 мая 2025, 14:30
Зеленский об обмене 1000 на 1000: Выясняем детали по каждом, кого подали в списках из РФ
фото: Зеленский в Facebook

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке к обмену между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". По его словам, Украина изучает список людей, который подали с российской стороны.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен.

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Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности...

Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны".

Детали: По его словам, к процессу обмена привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса президента.

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Он добавил, что это одна из ключевых задач Украины: "вернуть всех наших людей из российской неволи".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, Украина поднимала вопрос освобождения политических заключенных и журналистов.
  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией состоится на следующей неделе.
  • 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
  • Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
  • 17 мая Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".

обменпленныеоккупацияроссийско-украинская война
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