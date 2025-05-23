Зеленский: РФ неделю пишет "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром
То, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Нужно прекращение огня. Нужны дипломатические шаги к реальному миру. Нужна новая и действенная архитектура безопасности. Объединяем партнеров ради этого. И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно. И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь, – это точно издевательство над всем миром.
Столько времени! Каждый день на войне – это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает".
Детали: Президент добавил, что самый большой обмен пленными, который начался в пятницу – это фактически единственный значимый результат встречи в Турции с россиянами – все остальное они блокируют.
Что предшествовало:
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в работе над меморандумом о прекращении боевых действий в Украине находится в "продвинутой стадии".
- Лавров также заявил, что пока нет сроков проведения второго раунда российско-украинских переговоров.
- Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- 19 мая Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - сказал он.