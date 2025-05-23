Зеленский: РФ неделю пишет "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром

То, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Нужно прекращение огня. Нужны дипломатические шаги к реальному миру. Нужна новая и действенная архитектура безопасности. Объединяем партнеров ради этого. И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно. И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь, – это точно издевательство над всем миром.

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Столько времени! Каждый день на войне – это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает".

Детали: Президент добавил, что самый большой обмен пленными, который начался в пятницу – это фактически единственный значимый результат встречи в Турции с россиянами – все остальное они блокируют.

Что предшествовало:

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