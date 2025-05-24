У Росії пообіцяли днями передати Києву "меморандум" про перемир'я
Субота, 24 травня 2025, 15:35
Росія "найближчими днями" передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні, повідомив заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов.
Джерело: РБК
Деталі: У Росії повідомляють, що "меморандум" перебуває на завершальній стадії.
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Пряма мова Косачова: "Робота над меморандумом ведеться, по-перше, так, вона в завершальній стадії.
По-друге, я очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація є в мене".
Нагадаємо:
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- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".
- Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів.
- Глава Кремля Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- 19 травня Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.