У Росії пообіцяли днями передати Києву "меморандум" про перемир'я

Росія "найближчими днями" передасть Києву свої напрацювання в рамках меморандуму щодо врегулювання конфлікту в Україні, повідомив заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов.

Джерело: РБК

Деталі: У Росії повідомляють, що "меморандум" перебуває на завершальній стадії.

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Пряма мова Косачова: "Робота над меморандумом ведеться, по-перше, так, вона в завершальній стадії.

По-друге, я очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація є в мене".

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