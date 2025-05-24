В России пообещали днями передать Киеву "меморандум" о перемирии
Суббота, 24 мая 2025, 15:35
Россия "в ближайшие дни" передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Источник: РБК
Детали: В России сообщают, что "меморандум" находится на завершающей стадии.
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Прямая речь Косачева: "Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии.
Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня".
Напомним:
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- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в работе над меморандумом о прекращении боевых действий в Украине находится в "продвинутой стадии".
- Лавров также заявил, что пока нет сроков проведения второго раунда российско-украинских переговоров.
- Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- 19 мая Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - сказал он.