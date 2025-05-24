В России пообещали днями передать Киеву "меморандум" о перемирии

Россия "в ближайшие дни" передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта в Украине, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Источник: РБК

Детали: В России сообщают, что "меморандум" находится на завершающей стадии.

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Прямая речь Косачева: "Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии.

Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня".

Напомним:

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